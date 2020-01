Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verbaute Pflanzsteine gestohlen

Hohenöllen (ots)

Zwischen den Feiertagen entwenden unbekannte Täter an der Grillhütte in Hohenöllen ca. 40 Betonpflanzsteine. Das Fehlen der Steine wurde bereits am 28.12.2019 festgestellt, jedoch jetzt erst gemeldet. Nach Angaben des Mitteilers waren diese dort zur Hangbefestigung verbaut, lediglich mit Erdreich verfüllt und sollten in diesem Jahr bepflanzt werden. Bislang unbekannte Täter haben die Pflanzsteine aus dem Erdreich gehoben und abtransportiert. Dazu wurde vermutlich ein größeres Fahrzeug oder ein Anhänger benutzt. Zeugen, welche im Zeitraum vom 23.12.2019 - 28.12.2019 auf der K 41 im Bereich der Grillhütte verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben melden sich bitte unter der 06382-9110 bei der Polizei in Lauterecken.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell