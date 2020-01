Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Personenkontrolle

Rockenhausen (ots)

Am 03.01.2020 gegen 15.30 Uhr fielen der Funkstreifenbesatzung mehrere verdächtige Personen am Bahnhof in Rockenhausen auf. Bei einer Kontrolle wurden bei zwei Männern jeweils geringe Mengen Cannabis gefunden. Desweiteren wurde bei einem weiteren jungen Mann ein sogenanntes Einhandmesser aufgefunden. Gegen alle Beteiligte wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die Gegenstände wurden beschlagnahmt.

