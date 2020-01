Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Heckscheibe an Pkw eingeschlagen

Grumbach (ots)

Am Freitagmorgen wurde die Heckscheibe eines in der Oberstraße geparkter PKW beschädigt. Bislang unbekannte Täter schlugen diese zwischen 07:30 und 08:00 Uhr ein. Da aus dem Fahrzeuginnenraum nichts entwendet wurde geht die Polizei von Vandalismus aus. Wer im fraglichen Zeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten seine Hinweise unter Telefon-Nummer 06382 9110 an die Polizeiinspektion Lauterecken zu richten.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell