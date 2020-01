POL-PDKL: Sternsinger bei der Polizeiinspektion

Polizeidirektion Kaiserslautern

In diesem Jahr haben sich die Sternsinger und die Polizeiinspektion gegenseitig überrascht. Am Freitag besuchten zur Abwechslung "erwachsene Sternsinger" die Polizeidienststelle in der Veldenzstadt. Auch der Pfarrer war unter den Darstellern, die einige gute Wünsche für das Neue Jahr übermittelten. Auf der Dienststelle hatte man sich zuvor mit den diesjährigen Themen der bereits erwarteten Besucher befasst. Auf einer Collage waren Informationen zum Libanon, dem Schwerpunkt der diesjährigen Aktion, erfasst. Neben dem "Frieden" am Beispiel dieses Landes als Gesprächsthema, war zum Jahreswechsel der Tannenbaum auf dessen Nationalflagge aufgefallen. "Ein gutes Neues Jahr!"

