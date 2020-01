Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht - Ermittlungen

Oberweiler-Tiefenbach (ots)

Positiv entwickeln sich die Ermittlungen zu einer Verkehrsunfallflucht. In der Nacht zum letzten Samstag (28.12.2019) wurde eine Straßenlaterne in der "Pfarrwiese" beschädigt. Nach umfangreichen Ermittlungen der Polizeiinspektionen in Lauterecken und Baumholder hat der Sohn des Fahrzeug-Halters seine Tatbeteiligung eingeräumt. Die Ermittlungen waren durch vorausgegangene Zeugenhinweise möglich. Zwei Anwohner hatten gegen 01:30 Uhr unabhängig voneinander die Polizei verständigt. Der PKW war beim Wenden rückwärts gegen die Straßenlaterne gestoßen. Fahrer und Beifahrer tauschten nach dem Unfall ihre Plätze und fuhren davon, obwohl sie ein Zeuge angesprochen hatte. Der 32-jährige Sohn des Fahrzeughalters wurde jetzt identifiziert. Er übernahm nach dem Unfall das Steuer und fuhr mit dem vorherigen Unfall-Fahrer im Wagen davon. Der 32-Jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Ermittlungen nach dem eigentlichen Unfallfahrer werden fortgesetzt.

