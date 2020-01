Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mit mehr als 140 durch die Ortschaft!

Hütschenhausen (ots)

In der Nacht zum Freitag wollten Polizeibeamte der Inspektion Landstuhl in Miesau einen Audi mit Kuseler Kennzeichen kontrollieren. Der Pkw-Fahrer missachtete jedoch die Haltesignale und raste in Richtung Spesbach davon. Innerhalb der Ortslage Hütschenhausen beschleunigte der Flüchtende auf mehr als 140 km/h und nutzte augenscheinlich bewusst die Gegenfahrbahn, so dass die Verfolgung abgebrochen werden musste. Wenige Minuten später wurde das betreffende Fahrzeug erneut, nun in gegensätzlicher Richtung, gesichtet; auch hier mit stark überhöhter Geschwindigkeit. Die Beamten konnten den tatrelevanten 19jährigen Fahrzeugführer dann anschließend ausfindig machen. Es wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet und zudem die Führerscheinstelle darüber in Kenntnis gesetzt. Die Polizei Landstuhl sucht nun Zeugen, die den Audi gegen 01.00 Uhr im Bereich der Landesstraße 356 wahrgenommen haben und eventuell durch ihn gefährdet wurden. Hinweise an 06371 / 9229-0

