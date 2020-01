Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: A63/Sembach, Zu schnell in die Ausfahrt gefahren - Fahrerin unter Alkoholeinfluss

Sembach (ots)

Zu hohes Tempo und Alkoholeinfluss dürften die Ursachen eines Unfalls gewesen sein, der sich am späten Donnerstagabend auf der A63 in der Ausfahrt Sembach ereignet hat. Eine 42 jährige Fahrerin eines Ford Focus verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug, als sie aus Richtung Kaiserslautern kommend an der Anschlussstelle die Autobahn verlassen wollte. Sie kam mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab, überfuhr die Schutzplanken und krachte gegen ein Verkehrszeichen. Während der Unfallaufnahme konnten die eingesetzten Beamten der Autobahnpolizei Kaiserslautern bei der Ford-Fahrerin Atemalkoholgeruch feststellen. Ein erster Test am Unfallort ergab einen Wert von 2,83 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein sichergestellt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 9.000 Euro.

