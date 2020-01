Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Buchwaldhütte des Pfälzerwald Vereins

Theisbergstegen (ots)

In dem Zeitraum vom Montagmittag bis zum Neujahrstag 14:00 Uhr wurde in das Vereinsheim des Pfälzerwald Vereins in Theisbergstegen eingebrochen.

Die Täter schlugen eine Fensterscheibe auf der Rückseite des Gebäudes ein und durchwühlten anschließend die Räumlichkeiten. Hierbei wurden Gegenstände und Bargeld entwendet. Es entsteht ein Gesamtschaden im dreistelligen Eurobereich.

Hinweise auf den Verursacher bitte telefonisch an die PI Kusel unter 06381/9190 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de

