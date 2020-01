Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Landstuhl/Kindsbach (ots)

In der Neujahrsnacht wurden gegen 01.45 h der Polizei zwei verletzte Personen nach einer Schlägerei in Kindsbach gemeldet. Die kurz darauf eintreffenden Polizeibeamten wurden von mehreren Personen in aggressiver Stimmung empfangen und unmittelbar tätlich angegangen. Besonders zwei alkoholisierte Personen im Alter 30 und 33 Jahren beleidigten die Polizisten mit wüsten Beschimpfungen und gingen gegen die Beamten vor. Nur durch den Einsatz von Pfefferspray konnte die Situation entschärft werden. Ein Beamter erlitt durch einen Faustschlag eine Rippenprellung, vier weitere erlitten Augenreizungen. Zwei Beschuldigte wurden festgenommen.

