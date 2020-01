Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Jahreswechsel begann für die Polizei relativ ruhig

Lauterecken (ots)

Auch für die Polizei ist die Silvesternacht keine Nacht wie jede andere. Was jedoch für viele Menschen geselliges Beisammensein und ausgelassene Stimmung bedeutet, heißt für Rettungsdienste und Polizei: Zusätzliche Arbeit. Bei einer privaten Silvesterfeier in Eßweiler wurde der Polizeiinspektion Lauterecken eine randalierende alkoholisierte Person gemeldet. Als die Beamten vor Ort eintrafen, hatte sich die Situation bereits beruhigt. Da die verbliebenen Partygäste schon wieder in bester Trinklaune waren, wurde lediglich eine Reduzierung der Lautstärke veranlasst. In Offenbach-Hundheim mussten die Ordnungshüter gegen 1 Uhr einen Streit zwischen einem Autofahrer und mehreren Personen schlichten. Zu strafbaren Handlungen kam es jedoch nicht. Bei einer Personenkontrolle von zwei Männern in der Saarbrücker Straße in Lauterecken wurden bei deren Durchsuchung geringe Mengen von Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Gegen die beiden Herren wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell