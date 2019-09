Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Quickborn - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Bad Segeberg (ots)

Am Dienstag, den 17.09.19, wurde in Quickborn ein umgefahrenes Verkehrszeichen festgestellt. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.

Ein Mitarbeiter des Bauhofes stellte das beschädigte Schild in der Kieler Straße fest. Es befindet sich in Fahrtrichtung Ortsmitte kurz vor der Einmündung Im Sand und schildert den die dort vorgeschriebenen Fahrtrichtungen aus. An der Unfallstelle konnten Splitterteile des vermeintlichen Unfallfahrzeugs aufgefunden werden. Demnach dürfte es sich hierbei um einen schwarzen Audi A6 Avant oder Quattro mit Baujahr zwischen 2005 und 2011 gehandelt haben. Die Beamten der Polizeistation Quickborn haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder dem gesuchten Audi geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 04106-63000.

