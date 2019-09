Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Bramstedt - PKW überschlägt sich: Verdacht auf Alkohol

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht zum 14.09.19 hat sich in Bad Bramstedt bei einem Verkehrsunfall ein Auto überschlagen. Fahrerin und Beifahrer verletzten sich. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Alkoholeinfluss.

Gegen 01:30 Uhr befuhr eine 39-Jährige aus Neumünster mit ihrem BMW die L 319 von Wiemersdorf in Richtung Bad Bramstedt. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor sie am Kreisverkehr Kieler Straße die Kontrolle über ihr Fahrzeug und überschlug sich. Die Fahrerin und ihr 42-jähriger Beifahrer verletzten sich bei dem Überschlag leicht. Rettungskräfte verbrachten sie in ein Krankenhaus. Polizeibeamte erlangten vor Ort Hinweise, dass die Fahrerin unter Alkoholeinfluss steht. Einen Atemalkoholtest lehnte sie ab. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Die Blutuntersuchung soll klären, ob die Frau während des Verkehrsunfalls unter Alkoholeinfluss stand.

Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell