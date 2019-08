Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.08.2019 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Gescheiterte Diebe flüchten

Einen Diebstahl verhinderte der Mitarbeiter eines Sportgeschäfts in der Öhringer Poststraße am Montagnachmittag. Er hatte gegen 15.20 Uhr beobachtet, wie zwei Männer sich an den Außenständern des Geschäfts aufhielten und von dort offensichtlich Kleidungsstücke in eine mitgebrachte Tasche steckten. Auf den Diebstahl angesprochen, rückten die beiden Unbekannten zwar ihre Beute heraus, flüchteten dann aber vor dem Eintreffen der Polizei in Richtung Oberes Tor. Einer der Täter war vermutlich Südländer, etwa 170 cm groß und korpulent. Er hatte schwarze, kurze Haare und einen schwarzen, mittellangen Bart. Er trug ein T-Shirt und eine Hose in schwarz. Sein Kumpan war circa 190 cm groß und schlank. Er trug das graue Haar kurz geschnitten, war mit einem weißen T-Shirt und einer blauen Hose bekleidet und hatte osteuropäisches Aussehen. Wer Hinweise auf das diebische Duo geben kann, sollte sich bei der Polizei in Öhringen, Telefon 07941 9300, melden.

Öhringen: Betrügerischer Handwerker

Mit einem betrügerischen Handwerker hatte es ein Öhringer Gastwirt am Samstagnachmittag zu tun. In dessen Küche war zur Mittagszeit offenbar der Abfluss verstopft und hatte zu einer Überschwemmung geführt. Über eine ihm vom verantwortlichen Gaststätteninhaber genannte Mobilfunknummer verständigte er eine Kanal-Firma, die den Schaden gegen 13 Uhr beheben wollte. Tatsächlich kam erst um 16 Uhr ein Handwerker vor Ort und versuchte, mit einer handelsüblichen Spirale, den Abfluss freizubekommen. Als dies nicht klappte, erklärte er seinem Auftraggeber, eine Partnerfirma zu beauftragen, die sich des Problems annehmen würde. Zuvor wollte er jedoch zuerst abkassieren. Für seine Dienste verlangte der Mann etwa 2.500 Euro, die Leistungen des angeblich verständigten Partnerbetriebs veranschlagte er mit 1.000 Euro Vorkasse. Da sich der Lokalbesitzer in der prekären Lage befand, sein Restaurant am Wochenende öffnen zu können, ging er auf den Handel ein und übergab dem Arbeiter den geforderten Betrag in bar. Weder die Überschwemmung noch die Ursache dafür wurden behoben. Die angekündigte Partnerfirma hat sich bis zum heutigen Zeitpunkt nicht gemeldet, so dass von einem Betrug ausgegangen werden muss. Auf dem ausgehändigten Zahlungsbeleg ist die Anschrift eines Betriebs in Herne ausgewiesen. Dessen angeblicher Mitarbeiter hatte südländisches Aussehen, war circa 30 bis 35 Jahre alt und etwa 170 cm groß. Er sprach sehr gut Deutsch und fuhr einen weißen VW Caddy. Ob der Mann tatsächlich bei der Firma in Nordrhein-Westfalen beschäftigt ist, ist fraglich. Die Polizei Öhringen ermittelt nun wegen Betrugs.

Öhringen: Fahrzeuganhänger gestohlen

Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte in Öhringen einen Autoanhänger gestohlen. Das Fahrzeug stand in der Zeit zwischen Freitag und Sonntag auf einem Parkplatz in der Karlsvorstadt und trägt das polizeiliche Kennzeichen HN-AE 379. Wer Hinweise zu dem Diebstahl bzw. den Verbleib des Fahrzeuganhängers geben kann, sollte sich mit der Öhringer Polizei, Telefon 07941 9300, in Verbindung setzen.

