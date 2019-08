POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.08.2019 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Tauberbischofsheim: Dealer ermittelt

Schon seit einiger Zeit war der Kriminalpolizei bekannt, dass von Bewohnern der Asylunterkunft in Tauberbischofsheim Rauschgift verkauft werden soll. Deswegen wurden entsprechende Ermittlungen eingeleitet, in deren Verlauf drei 20, 24 und 25 Jahre alte Asylbewerber in den Fokus der Kriminalpolizei gerieten. Das Trio soll auch an Minderjährige Rauschgift verkauft haben. Am vergangenen Mittwoch durchsuchten die Ermittler mit Unterstützung von Polizeihundeführern und Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei die Zimmer der Tatverdächtigen. Zwei 24- und 25-jährige Gambier wurden in ihren Zimmern angetroffen und vorläufig festgenommen. Nach einem tatverdächtigen 20-Jährigen aus Guinea wird noch gefahndet. Bei den Durchsuchungen fand die Polizei insgesamt knapp über 100 Gramm Marihuana.

Tauberbischofsheim: Fahrerflucht - Zeugen gesucht

Einfach davon gefahren ist am Freitag, um circa 14.20 Uhr ein Unbekannter mit seinem PKW, nachdem er ein geparktes Wohnmobil beschädigte. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz in Distelhausen in der Nähe des alten Feuerwehrgerätehauses geparkt. An dem Wohnmobil entstand Sachschaden an der Stoßstange hinten in Höhe von knapp 1.500 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 09341 810 an das Polizeirevier Tauberbischofsheim zu wenden.

Tauberbischofsheim: Mann widersetzt sich Polizeikontrolle - Skoda-Fahrerin gesucht

Unmögliches Verhalten legte ein 28-jähriger Fahrer eines Mercedes am Freitagnachmittag auf einer Landesstraße zwischen Großrinderfeld und Tauberbischofsheim an den Tag. Mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr der junge Mann an einer Polizeistreife vorbei in Fahrtrichtung Tauberbischofsheim. Immer wieder beschleunigte er sein Fahrzeug auf circa 150 km/h. Im weiteren Verlauf seiner rasanten Fahrt fuhr er einem Skoda sehr dicht hinten auf und bedrängte damit womöglich die Fahrerin. Kurz danach überholte er das Auto. Die Streife nahm die Verfolgung auf und gab dem Mann mit Blaulicht und der Aufschrift "Stopp Polizei" zu verstehen, dass sie ihn kontrollieren möchten. Der 28-Jährige reagierte darauf nicht und setzte seine Fahrt fort. Erst als die Beamten den Mercedes überholten, fuhr der Fahrer an einem Parkplatz rechts ran. Während der Kontrolle verhielt sich der Mann sehr aggressiv und widersetzte sich den Anweisungen der Beamten. Im weiteren Verlauf der Kontrolle kam es zu Widerstandshandlungen, sodass zwei Beamte leicht verletzt wurden. Im Fahrzeug fanden die Ordnungshüter Marihuana und eine leere Bierdose. Dies war vermutlich die Erklärung seines Verhaltens. Aus diesem Grund musste er die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten, wo er erneut massiven Widerstand leistete. Mit mehreren Anzeigen muss der 28-Jährige nun rechnen. Die Polizei sucht nun die Skoda-Fahrerin, welche möglicherweise durch das Auffahren bedrängt wurde. Diese soll sich unter der Telefonnummer 09341 810 an das Polizeirevier Tauberbischofsheim wenden.

Großrinderfeld: Ohne Führerschein und alkoholisiert

Eine Verkehrsteilnehmerin verständigte am Samstag, um circa 15 Uhr die Polizei, nachdem ihr ein Rollerfahrer auf der Landesstraße zwischen Gerchsheim und Großrinderfeld durch seine Fahrweise aufgefallen war. Der Mann fuhr sehr langsam und benötigte die gesamte Fahrbahnbreite. Zwischen seinen Füßen hatte er eine Bierdose stehen, aus welcher er trank. Eine Streife konnte den Mann einer Kontrolle unterziehen. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft bei dem Mann fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Die Weiterfahrt war für 56-Jährigen an Ort und Stelle beendet. Er musste die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten. Hierbei versuchte er sich zu widersetzen und wehrte sich gegen die Maßnahme. Aus diesem Grund legten die Polizisten dem 56-Jährigen Handschellen an. Der Mann muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen, unter anderem auch wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

