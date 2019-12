Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Holzappel - Tresoraufbruch in Firma -

Holzappel (ots)

In der Nacht zum Montag (09.12.2019) verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in eine Fensterbau-Firma in Holzappel. In den Büroräumen wurde mittels Trennschleifer ein Tresor aufgeflext. Hierbei wurde unter anderem Bargeld entwendet. Die polizeilichen Ermittlungen dauern noch an. Zeugen oder Hinweisgeber - insbesondere könnte die mögliche Lärmentwicklung durch das Aufbrechen bemerkt worden sein - werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Diez zu melden.

