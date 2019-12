Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht

Hachenburg (ots)

Am 08.12.2019 wird um 13:39 Uhr ein Unfall auf dem Alten Markt in Hachenburg gemeldet. Demnach ist ein Fahrer eines Fiat Kastenwagens gegen einen dort abgestellten Imbisswagen gefahren, so dass an diesem ein Sachschaden entstanden ist. Der Fahrzeugführer verlies sodann die Unfallstelle ohne sich um diesen Schaden zu kümmern. Der Unfallflüchtige kann schließlich im Rahmen der Fahndung ermittelt und kontrolliert werden. Er steht unter Alkoholeinfluss. Die Folge ist eine Blutentnahme im Krankenhaus.

