Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht

Heiligenroth (ots)

Am 07.12.19, in der Zeit zwischen 14:30 - 15:20 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des Real-Marktes in Heiligenroth ein Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Es wurde ein geparkter Pkw, der direkt neben der schraffierten Fläche am Ende der ersten Doppel-Parkreihe abgestellt war beschädigt.

Hinweise, die zur Aufklärung der Straftat führen, bitte an die Polizeiinspektion Montabaur.

