Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht

Netzbach/Rhein-Lahn-Kreis (ots)

Am Freitag, 06.12.19, zwischen 12.30 und 14.00 Uhr kam es in der Heringer Straße in Netzbach zu einer Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden. Ein PKW Mazda 6, schwarz, der am Straßenrand entgegengesetzt zur Fahrtrichtung stand, wurde allem Anschein nach von einem anderen PKW beim Rangieren oder Vorbeifahren beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Diez, Tel.: 06432/601-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diez

Tel.: 06432/601-0



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell