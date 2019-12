Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht

Nassau (ots)

Am 06.12.2019 gegen 17:10 Uhr, befuhr ein weißer Lkw / Kleintransporter mit dunklem Planenaufbau und verm. polnischer Zulassung, verbotswidrig (Durchfahrt verboten aufgrund Weihnachtsmarkt) die Emser Straße in Richtung Amtsstraße. Hierbei touchierte er zunächst einen Stand des Weihnachtsmarktes. Anschließend wendete das Fahrzeug in der Kettenbrückstraße. Beim Rückwärtsfahren touchierte das Fahrzeug hierbei das Gemäuer des Rathauses über dem Fußgängerdurchgang. Hierdurch entstand Sachschaden. Das Fahrzeug entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben und evtl. Hinweise

zum flüchtigen Fahrzeug / Fahrzeugführer geben können, werden gebeten

sich unter folgender Telefonnummer zu melden:



Polizeiinspektion Bad Ems



Telefon: 026039700

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell