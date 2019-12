Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unfallflucht in Bannberscheid

Bannberscheid (ots)

Am Montagnachmittag, den 02.12.2019 wurde der Polizei Montabaur folgender Sachverhalt angezeigt: Am Nachmittag gegen 15 Uhr hatte die Geschädigte ihren schwarzen Pkw der Marke Fiat - Typ 500 - in der Bahnhofstraße, etwa in Höhe der Hausnummer 6 bis 8, in 56424 Bannberscheid geparkt. Durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug wurde der Außenspiegel des Fiats sowie der Lack im Bereich der Motorhaube auf der linken Seite beschädigt. Eventuelle Hinweisgeber oder Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Montabaur zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell