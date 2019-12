Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hinweise auf verdächtige Personen

Diez (ots)

Am Nachmittag des 04.12.2019 erreichten die Polizeiinspektion Diez Hinweise, u. a. aus Holzheim, auf zwei sich verdächtig verhaltende Personen die mit einem Fahrzeug unterwegs waren. Die beiden südländisch wirkenden Männer im Alter von ca. 30 Jahren bzw. ca. 50 Jahren sprachen eine ältere Bewohnerin eines Einfamilienhauses an und boten ihre Arbeit als Dachdecker an. Kurze Zeit später fielen die Personen in der Nähe eines Handwerksbetriebes auf. Die beiden Männer die mit einem gelben Pkw und ortsfremden Kennzeichen unterwegs waren dürften ggf. auch andernorts aufgefallen sein. Gerne nimmt die hiesige Dienststelle Hinweise hierzu sowie anderen Feststellungen entgegen.

