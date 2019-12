Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Guckheim: Vermisster 85- jähriger Albert Behner ist wieder da

Westerwald (ots)

Der seit dem 03.12.2019 vermisste Albert Behner aus Kirchen an der Sieg ist wieder aufgetaucht. Herr Behner war gestern in der Ortslage Wiesen bei Alzenau/Hessen in einen Verkehrsunfall verwickelt und wurde hierbei leicht verletzt. Herr Behner wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht und Angehörige verständigt.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell