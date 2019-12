Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unfallflucht in Nastätten

Montabaur (ots)

Am Donnerstagnachmittag, den 05.12.2019 zwischen 12:30 Uhr und 15:50 Uhr wurde der von der Geschädigten zuvor geparkte, schwarze PKW auf dem Parkplatz der IGS Sportanlage, Sauerbornsweg gegenüber Einmündung Goethestraße in Nastätten, durch UNBEKANNT beim Ein-/Ausparken beschädigt. Der Fahrer flüchtete ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das bislang unbekannte Fahrzeug dürfte vermutlich auf der vorderen Fahrzeugecke der Beifahrerseite einen Schaden aufweisen. Um sachdienliche Hinweise wird an die Polizei Sankt Goarshausen unter Tel. 06771-9327-0 gebeten.

