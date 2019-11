Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Täter nach Diebstahl festgenommen - geschädigte Autobesitzer gesucht

Mannheim (ots)

Als am Montagabend mehrere Jugendliche am Exerzierplatz einen Streifenwagen des Polizeireviers Mannheim Neckarstadt sahen, flüchteten diese sofort in Richtung Roteichenring - die Uniformierten nahmen die Verfolgung auf.

Kurz darauf wurden drei der vier Flüchtigen im Jasminenweg einer Personenkontrolle unterzogen werden. Dabei stellten die Beamten zwei Mercedes-Sterne sicher, die offensichtlich gewaltsam abgerissen wurden. Angaben zur Herkunft des Diebesguts wollten die zwei 13 und der 15-Jährige nicht machen. Gegen die Minderjährigen wird nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt. Die beschädigten Fahrzeuge konnten bislang nicht ausgemacht werden. Zeugen oder geschädigte Autobesitzer, werden gebeten, sich unter 0621 33010 an die Beamten zu wenden.

