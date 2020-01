Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Frau mit über 1,6 Promille unterwegs

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Eine 38-jährige Frau aus dem Donnersbergkreis wurde am Neujahrsabend in der Donnersbergstraße einer Kontrolle unterzogen, da sie während der Fahrt ein Mobiltelefon in der Hand hielt. Hierbei wurde bei ihr Alkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Der Frau wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Sie muss nun wegen Trunkenheit im Verkehr mit einer Geldstrafe und einem längerfristigen Fahrerlaubnisentzug rechnen. Bei dem vorliegenden Promillewert wird die Wiedererteilung der Fahrerlaubnis regelmäßig auch von einem Eignungsnachweis durch ein medizinisch-psychologisches Gutachten abhängig gemacht.

