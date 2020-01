Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Am Wohngebäude Fenster aufgehebelt

Hohenöllen (ots)

An einem Wohngebäude in der Straße "Am Heidchen" ist ein Fenster aufgehebelt worden. Zwischen Weihnachten und Donnerstag im neuen Jahr hatten Langfinger die Abwesenheit der Eigentümer ausgenutzt. Sie schoben zuvor den Rollladen an dem auf der Rückseite des Gebäudes befindlichen Fenster hoch. Die aufgefundenen Spuren lassen annehmen, dass die Täter durch das Haus gingen und es schließlich durch ein Fenster im Keller wieder verlassen hatten. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde nichts entwendet. Die Polizei in Lauterecken bittet um Hinweise zu aufgefallenen Personen oder Fahrzeugen unter Telefon-Nummer 06382 9110.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell