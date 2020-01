Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrskontrolle

Imsweiler (ots)

In der Nacht vom 03.01.2020 auf den 04.01.2020 wurde am Bahnhof in Imsweiler eine Standkontrolle durchgeführt. Hierbei wurden mehrere Fahrzeugführer verwarnt, die die notwendigen Ausrüstungsgegenstände nicht mitführten. Desweiteren wurde bei einem 61jährigen Fahrzeugführer aus Frankfurt eine Atemalkoholkonzentration von 0.4 Promille festgestellt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und sein Fahrzeugschlüssel wurde präventiv sichergestellt.

