Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Espressokännchen sorgt für Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

Ein Espressokännchen auf einer eingeschalteten Herdplatte hat am Montag, 16.12.2019, in Bad Säckingen für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Gegen 12:00 Uhr war einer Nachbarin der ausgelöste Rauchmelder und Rauchgeruch aus der betroffenen Wohnung aufgefallen. Bei Eintreffen von Feuerwehr und Rettungsdienst kam die Eigentümerin gerade wieder zurück. Sie hatte ein altes Espressokännchen auf dem eingeschalteten Herd stehen gelassen. Der Plastikgriff fing an zu schmelzen und sorgte für die Rauchentwicklung. Bis auf das Kännchen wurde nichts beschädigt. Glück im Unglück für die Eigentümer. Die Küche war gerade eine Woche alt.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell