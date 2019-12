Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Brennende Fritteuse sorgt für Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

Eine in Brand geratene Fritteuse hat am Montagmorgen, 16.12.2019, für einen Feuerwehreinsatz in einem Freizeitbad in Weil am Rhein gesorgt. Das Feuer konnte durch einen Mitarbeiter noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Dieser hatte gegen 10:10 Uhr das Küchengerät gereinigt und hatte dabei wahrscheinlich dieses unabsichtlich eingeschalten. Dabei geriet das restliche Fett in Brand. Sachschaden entstand dadurch nicht.

