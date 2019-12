Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Einbruch in Sozialstation - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Zu einem Einbruch in die Sozialstation in Kandern kam es in der Nacht zum Dienstag, 17.12.2019. Über ein eingeschlagenes Fenster gelangte der oder die Täter in das Gebäude. In den Büros wurden die Schränke nach Bargeld durchsucht. Die Täter dürften aber nicht fündig geworden sein. Der Polizeiposten Oberes Wiesental bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen (Kontakt 07626 9778-0).

