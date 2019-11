Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Uerdingen: Brandstiftung bei Lebensmitteldiscounter - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Bereits am Donnerstag der letzten Woche (21. November 2019) ist es zu einem Brand auf dem Gelände eines Lebensmitteldiscounters auf der Straße "An der Kesselschmiede" gekommen. Aus bislang unbekannten Gründen war gegen 15:30 Uhr eine Papierpresse im Bereich der Warenannahme in Brand geraten. Dabei wurde niemand verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach jetzigem Ermittlungsstand kann ein technischer Defekt ausgeschlossen werden. Ob es sich um eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung handelt, ist unklar. Deshalb sucht die Polizei Zeugen.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (878)

