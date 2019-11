Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Polizei fasst zwei Einbrecher - Festnahme

Krefeld (ots)

Am vergangenen Freitagnachmittag (22. November 2019) hat die Polizei zwei Einbrecher gefasst und festgenommen. Zuvor hatten sie versucht, in eine Wohnung am Moerser Platz einzubrechen.

Gegen 16:35 Uhr versuchten die beiden Täter (33 und 45 Jahre) die rückwärtige Terrassentür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus aufzuhebeln. Der 28-jährige Mieter befand sich zu Hause, hörte die Geräusche und überraschte die Einbrecher, die daraufhin durch den Garten flüchteten. Er rief umgehend den Notruf.

Die Beamten erkannten die beiden Männer im Nahbereich und nahmen sie vorläufig fest.

Die einschlägig bekannten, deutschen Täter wurden am Samstag einem Haftrichter vorgeführt. Gegen einen der beiden wurde Haftbefehl erlassen und er kam in Untersuchungshaft. Der andere Täter wurde aufgrund fehlender Haftgründe zwischenzeitlich wieder entlassen. (875)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

www.polizei.nrw.de/krefeld

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell