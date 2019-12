Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Scheibe von LKW eingeschlagen - Fahrer vertreibt Einbrecher

Zu einem versuchten LKW-Aufbruch kam es am Dienstag, 17.12.2019, gegen 03.40 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Teichstraße. Hier parkte ein 22 Jahre alter Kraftfahrer seinem LKW und schlief in der Kabine. Er wurde abrupt geweckt, als ein unbekannter Mann die Beifahrerscheibe seiner Zugmaschine einschlug. Als der Einbrecher erkannte, dass im LKW jemand ist, rannte er weg. An der Fahrertür war auch Hebelspuren vorhanden. Der flüchtende Mann war zirka 25 Jahre alt und 175 - 180 cm groß. Er hatte einen schwarzen Hoodie an. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/8890) hat die Ermittlungen aufgenommen.

