Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Polizei Drochtersen sucht Unfallfahrer und Zeugen

Stade (ots)

Am Dienstag, den 05.03. kam es zwischen 12:35 h und 13:00 h in Drochtersen auf dem REWE-Parkplatz in der Drochterser Straße zu einem Verkehrsunfall beim Ein- oder Ausparken, bei dem sich der Unfallverursacher nicht um die Schadenregulierung gekümmert hatte, sondern einfach weggefahren ist.

Beschädigt wurde neben dem geparkten schwarzen Polo vermutlich auch das Fahrzeug des Unfallverursachers. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04143-911880 bei der Polizeistation Drochtersen zu melden.

