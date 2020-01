Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Versuchter Einbruch in Leichenhalle

Schönenberg-Kübelberg (ots)

Am 01.01.2020, gegen 10.00 Uhr, bemerkte ein Mitarbeiter der Ortsgemeinde, dass von einer oder mehreren bislang unbekannten Personen ein provisorisch angebrachtes Metallgitter an einem Fenster im Kellerbereich der Leichenhalle aufgebogen worden war, so dass ein widerrechtliches Eindringen möglich wurde. Aus dem Innern des Gebäudes fehlt nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts.

Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter der Telefonnummer: 06373/822-0 oder Email: pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de bzw. die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer: 06381/919-0 oder pikusel@polizei.rlp.de entgegen.

