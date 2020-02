Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Kleinkraftrad zu schnell

Pirmasens (ots)

Am Samstagnachmittag, den 01.02.2020 gegen 12:30 Uhr wurde durch Beamte der Pirmasenser Polizei ein 43-Jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades in der Alleestraße in Pirmasens einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergab sich der Verdacht, dass das Kleinkraftrad schneller als den erlaubten 25 km/h fuhr. Durch eine Überprüfung auf der Dienststelle konnte der Verdacht auch bestätigt werden. Da der Beschuldigte jedoch nur im Besitz einer Mofaprüfbescheinigung war, kommt nun eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis auf den 43-Jährigen zu.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell