Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Zweibrücken (ots)

Am Freitag kam es an der Einmündung Oltschstraße / Homburger Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer stürzte und sich Verletzungen zuzog. Eine 52-jährige Autofahrerin wollte von der untergeordneten Straße in die Homburger Straße abbiegen. Ein 60-jähriger Radfahrer befuhr den Fahrradweg, der parallel zur Homburger Straße verläuft. Die Autofahrerin übersah den Radfahrer, der sich durch den Zusammenstoß und anschließenden Sturz leichte Verletzungen zuzog. |pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

pizweibruecken@polizei.rlp.de

