POL-PDPS: Verkehrsunfall

Am Freitag, um 12.00 Uhr, befuhr ein 20-jähriger mit seinem Auto die Lützelstraße in Fahrtrichtung Kaiserstraße. An der Kreuzung wollte er links in die Bubenhauser Straße abbiegen. Hierbei missachtete er den Vorrang einer entgegenkommenden 49-jährigen Pkw-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro beziffert, verletzt wurde niemand. |pizw

