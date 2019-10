Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191030.1 Brokdorf: Junger Mann angefahren - Radfahrerin gesucht

Brokdorf (ots)

Am Mittwoch, den 30.10.19, um 09.35 Uhr, wurde in der Dorfstraße in Brokdorf, unweit des Kreisels, ein junger Mann von einer Radfahrerin angefahren. Der gesundheitlich eingeschränkte 20 jährige Brokdorfer ging auf dem linken Gehweg. Aus Richtung Kreisel kam eine Radfahrerin, die ihn mit ihrem Lenker erfasste. Dabei stürzte er und verletzte sich am Knie und am Arm Die Radfahrerin meckerte den jungen Mann an und fuhr weiter, ohne sich zu kümmern. Die Polizei sucht nun nach der Radfahrerin, die nur sehr vage als weißhaarig und mit einer blauen Jacke bekleidet beschrieben werden konnte. Das Rad soll vorne einen Korb gehabt haben. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Wilster unter 04823-922718

