Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191028.1 Burg/Dithm.: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht!

Burg/Dithmarschen (ots)

In der Nacht zum Samstag ist es in Burg zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Im Zeitraum zwischen Freitag, 20.00 Uhr, und Samstag, 12.50 Uhr, stand der Audi des Geschädigten in der Waldstraße in Höhe der Hausnummer 143. Dort suchten die Unbekannten den Wagen auf und zerkratzten den Lack vom vorderen bis zum hinteren Kotflügel der Fahrerseite. Der dadurch entstandene Schaden wird auf 2000 Euro beziffert. Täterhinweise gibt es bis jetzt keine.

Zeugen, die in der betreffenden Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten sich bei der Polizei in Burg unter der Telefonnummer 04825 / 7799880 melden.

Maike Pickert

