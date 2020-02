Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung

Bild-Infos

Download

Zweibrücken (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben unbekannte Täter mit einem losen Pflasterstein aus dem Gehweg die Scheibe eines Schaukastens an der Heilig Kreuz Kirche in der Gutenbergstraße in Zweibrücken eingeschlagen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls (06332-9760 oder pizweibruecken@polizei.rlp.de). |pizw

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

pizweibruecken@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell