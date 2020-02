Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am Freitag gegen 11.20 Uhr parkte eine Fahrzeugführerin ihren cappuccino-braunen Opel Adam rückwärts in eine Parkbucht am Hilgard-Center in Höhe des dortigen China-Restaurants ein. Als sie um 11.45 Uhr zu ihrem Auto zurückkam, stellte sie fest, dass der Stoßfänger und der Scheinwerfer vorne rechts beschädigt waren. Ein anderer Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen das Auto der Geschädigten. Es entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der 06332-9760 zu melden. |pizw

