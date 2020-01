Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 200120-0050: An vier Autos die Reifen zerstochen

Engelskirchen (ots)

In Engelskirchen-Ründeroth haben Unbekannte am Wochenende vier Autos beschädigt. Zwei der beschädigten Fahrzeuge waren am Samstagabend (18. Januar) zwischen 20.15 und 23.15 Uhr in der Straße "Dorffeld" abgestellt. Bei zwei an der Hauptstraße abgestellten Autos waren nicht nur die Reifen zerstochen, sondern der oder die Täter haben zusätzlich noch die Motorhaube beziehungsweise eine Tür beschädigt. Die Schäden wurden am Sonntag gegen 12.30 Uhr entdeckt, wurden eventuell aber ebenfalls bereits am Samstagabend verursacht. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

