Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 19012020-0049 Verkehrsunfall mit Personenschaden 30 jährige Autofahrerin erlitt schwere Verletzungen

Morsbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der L 324 in Morsbach, Höhe Volperhausen, hat sich am Sonntagmorgen (19.01.2020) eine 30- jährige Autofahrerin aus Morsbach schwere Verletzungen zugezogen. Sie war um 08:20 Uhr mit ihrem Pkw aus Wissen kommend in FR Morsbach unterwegs. Im Bereich einer Rechtskurve kam sie nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Person war im Fahrzeug eingeklemmt und konnte durch die Feuerwehr befreit werden. Sie zog sich schwere Verletzungen zu und wurde nach notärztlicher Behandlung mittels Rettungshubschrauber ins Krankenhaus eingeliefert. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die polizeilichen Ermittlungen zu der Unfallursache dauern an.

