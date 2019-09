Polizei Düren

POL-DN: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 399

Hürtgenwald (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall am frühen Sonntag wurde ein 23jähriger Fahrer aus Simmerath tödlich verletzt. Gegen Mitternacht befuhr der junge Mann mit seinem Suzuki die B 399 in Richtung Simmerath. Hinter der Ortschaft Vossenack befindet sich eine leichte Rechtskurve. In dieser Kurve kam der Fahrer aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich auf dem dortigen Feld. Durch die dabei entstandenen Verletzungen verstarb der junge Mann noch am Unfallort. Weitere Personen befanden sich nicht im Fahrzeug bzw. wurden in den Unfall verwickelt. Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde ein Sachverständiger angefordert, der die polizeilichen Ermittlungen unterstützt. Der total beschädigte Suzuki wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5000,-EUR geschätzt.

