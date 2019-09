Polizei Düren

POL-DN: Ultraleichtflugzeug bei Soller abgestürzt

Vettweiß (ots)

In der Nähe der B 56 und des Kelzer Wegs in Soller stürzte heute gegen 13:30 Uhr ein Ultraleichtflugzeug ab und landete in einem Feld. Der Pilot wurde mit schweren Verletzungen mit einem Hubschrauber in die Uniklinik gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen befand sich das Flugzeug im Landeanflug, als es einen Baum streifte und der Pilot so die Kontrolle über das Fluggerät verlor. Aus geringer Höhe stürzte die Maschine zu Boden. Der Pilot, ein 54-jähriger Mann aus Erftstadt, wurde mit einem Hubschrauber in die Uniklinik in Aachen gebracht. Das Flugzeug wurde völlig zerstört. Die eingesetzten Kräfte konnten nicht sofort mit der Bergung der Wrackteile beginnen, da sich am Bord des Flugzeugs ein Zünder für den Notfallschirm befand, der erst entschärft werden musste. Die Entschärfung solcher Zünder wird durch Kräfte des LKA durchgeführt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache werden von der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen unterstützt.

