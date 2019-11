Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unbekannte beschädigen Fahrzeuge

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht derzeit Zeugen, die Angaben zu mehreren Sachbeschädigungen machen können. In der Nacht auf Sonntag beschädigten bislang Unbekannte insgesamt vier Fahrzeuge, welche in der Alleestraße parkten. An allen Autos wurde der rechte Außenspiegel mutwillig zerstört. In die Beifahrertür eines Wagens wurde eine erhebliche Delle getreten. Auch das Scheinwerferglas eines PKW wurde durch den oder die Täter beschädigt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0631/369 2250 zu melden.

