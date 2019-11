Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrunken durch Drive-Through

Kaiserslautern (ots)

Mit 2,05 Promille und einem stark beschädigten Auto war in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein 25-Jähriger unterwegs. Gesichtet wurde der Mann mitsamt Wagen von Zeugen im Drive-Through eines Fastfood-Restaurants am Opelkreisel. Einsatzkräfte fuhren daraufhin die Örtlichkeit an und kontrollierten den stark alkoholisierten Autofahrer. Der Mann gab an von Siegelbach nach Kaiserslautern gefahren zu sein. Die Schäden am Auto habe er jedoch nicht bemerkt. Kaum zu glauben, denn das Fahrzeug wies erhebliche Schäden an der Frontstoßstange auf, welche teilweise abstand. Der linke Seitenspiegel hing am Fahrzeug herunter. Derzeit wird überprüft, ob der 25-Jährige möglicherweise eine Verkehrsunfallflucht begangen hatte. Auf seinen Führerschein muss er jetzt verzichten. |slc

