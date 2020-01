Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 170120-0046: VERKEHRSONTROLLE BRACHTE EINIGES ZUM VORSCHEIN

Gummersbach (ots)

Ohne Führerschein mit falschen Kennzeichen in gestohlenem Fahrzeug unterwegs In der Schulstraße in Dierighausen hat eine Streifenwagenbesatzung am späten Donnerstagabend (16. Januar) einen 28-jährigen Peugeotfahrer angehalten und kontrolliert. Die Polizisten fragten nach Führerschein und Fahrzeugpapieren. Beides konnte der 28-jährige Fahrer nicht vorweisen. Nach eigenen Angaben, ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Er zeigte typische drogentypische körperliche Anzeichen, so dass die Beamten eine Blutprobe anordneten. Wie sich weiter herausstellte, gehörten die an dem Peugeot angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Fahrzeug. Eine Überprüfung der Fahrgestellnummer des Peugeot ergab, dass dieser gestohlen gemeldet wurde. Die Polizei stellte sowohl die Kennzeichen als auch den Peugeot sicher. Auf den 28-Jährigen wartet nun ein umfangreiches Verfahren.

