Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 170120-0045: NACH UNFALLFLUCHT - HINWEISE ZU ROTEM KLEINWAGEN GESUCHT

Gummersbach (ots)

Ein 37-jähriger E-Bike-Fahrer hat sich bei einem Unfall am Donnerstagmorgen (16.Januar) leichte Verletzungen zugezogen. Der Unfallverursacher ist derzeit noch flüchtig. Um 10:30 Uhr fuhr der 37-jährige Gummersbacher mit seinem E-Bike auf der Steinmüllerallee in Fahrtrichtung Rathaus. In Höhe des Kinos parkte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem roten Kleinwagen aus seiner Parkbucht aus. Um einen Zusammenstoß zu verhindern musste der 37-jährige Radfahrer stark abbremsen. Dabei kam er zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des roten Kleinwagens setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Bei dem roten Kleinwagen soll es sich, nach Angaben des 337-Jährigen, um einen Opel Corsa gehandelt haben.

Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Gummersbach unter 02261 81990.

